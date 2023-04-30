Рядом военные части – Чубаров назвал последствия пожара на нефтебазе в Крыму

Во временно оккупированном Севастополе 29 апреля случился мощный "хлопок" и было уничтожено 40 тысяч тонн топлива. Однако гауляйтер города Михаил Развожаев придумывает, что это не повлияет на ситуацию по поставкам топлива в Севастополе.

Оккупанты будут говорить такое, чтобы скрыть последствия этого пожара. Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, "хлопок" случился на специальной площадке, куда подходили военные корабли.

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Панические настроения усилились

Он отметил, что именно на этой нефтебазе военные корабли заправлялись горючим.

Это специальная площадка для военного Черноморского флота, и после пожара и уничтожения такого количества горючего, вряд ли они так легко исправят эту ситуацию,

– подчеркнул он.

Чубаров напомнил об ударах, нанесенных по аэродрому в Новофедоровке в августе 2022 года под Саками, уничтожение мощного склада боеприпасов под Джанкоем – также в августе, а еще подрыв Крымского моста в октябре того же года.

"После этих инцидентов в Крыму царили мощные панические настроения – среди сторонников оккупантов. И удары по нефтебазе в Севастополе произвели такие же сильные впечатления на них и посеяли панику. И наоборот те крымчане, кто ожидает деоккупации Крыма, ощущают подъем", – заметил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Одна из главных целей

Правительство страны-агрессора 27 апреля приняло закон о выделении дополнительных денег на работу паромной переправы, к которой привлечено 6 паромов, – примерно 27 миллионов долларов.

Это большие средства для такой переправы, и это говорит о том, что оккупанты будут усиливать в Крыму потенциал именно паромной переправы. И мы оцениваем это как альтернативное или дополнительное сообщение в случае возникновения проблем с Крымским мостом,

– подчеркнул собеседник.

В целом оккупанты рассуждают абсолютно логично, по мнению Рефата Чубарова, потому что освобождение Крыма начнется как раз с ударов, в частности, по Крымскому мосту.

Четкий месседж, что пора бежать из Крыма

После взрывов и пожара в Севастополе в Крыму усилилась тенденция эвакуации семей военных и руководителей карательных структур российской оккупационной администрации.

Россияне кардинально увеличили контроль и охрану мостов – не только Крымского, но и расположенных внутри полуострова. Например, за переправами через впадины в сельской местности. Это говорит о подготовке оккупантов к тому, что они называют "обороной" Крыма,

– подчеркнул глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Украинские военные, ранее жившие в Севастополе, комментируя "хлопок" на нефтебазе, отмечали: если бы ударили правее, могли попасть по месторасположению воинских частей российской армии.

"Рядом там построили многоэтажное жилье. И возможно это одна из причин, почему не ударили по воинской части. Однако нанесение удара по нефтебазе является хорошим началом, которое дает четкий месседж всем тем, кто в Крыму, что пора им бежать оттуда, ведь будет продолжение таких действий", – подчеркнул он.

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Феодосии следует подготовиться

Чубаров также рассказал, что кроме уничтоженной крупной нефтебазы в Севастополе, на территории Крыма есть подобный объект в Феодосии. Эта нефтебаза также теперь связана с обеспечением Черноморского флота и всех объектов военной инфраструктуры России.

"Феодосийская нефтебаза построена таким образом, чтобы там можно было сливать горючее с танкеров и кораблей, которыми оно перевозится. И в пабликах уже предупреждают, что Феодосии следует подготовиться", - отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

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