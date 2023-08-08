Ежедневный "хлопок" дает результат: на Запорожье коллаборанты убегают, а укреплений становится все больше

Россияне чувствуют тяжелую руку Вооруженных Сил Украины, дышащих им спину, поэтому панически укрепляют оккупированные города. Токмак, Бердянск, Мелитополь на Запорожье для россиян являются ключевыми как с символической точки зрения, так и с военной.

В этих городах сосредоточено большое количество техники и личного состава окупантов, которые изо всех сил они пытаются защитить от "хлопка". Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков.

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На оккупированных территориях Запорожья оккупанты не останавливаются возводить укрепления, однако Вооруженные Силы Украины это не останавливает, каждый день фиксируются продвижение, рассказал чиновник.

То, что оккупанты сегодня сосредоточены на обороне именно этих городов, показывает, что они понимают, что рано или поздно наши Вооруженные Силы освободят эту территорию. А следующими будут именно эти узловые центры,

– убежден Ашурбеков.

К этому прилагаются и ежедневные удары по скоплениям техники и живой силе врага. За прошедшую неделю "хлопок" фиксировался в Токмаке, Бердянске, Мелитополе. На нервах окупантов хорошо играют и обстрелы Чонгарского, Крымского и других мостов.

С каждым днем оккупанты все больше понимают, к чему все идет и что им пора уже уезжать с украинской территории.

Коллаборанты в страхе

Показательна и подготовка так называемых выборов на временно оккупированных территориях, мобилизация и принудительная паспортизация.

Ведь за полтора года эти процессы фактически не двигаются с места. Ашурбеков назвал это тихим саботажем, в том числе и со стороны коллаборантов – это не желание полностью нырять с головой в коллаборацию с оккупантами. Кроме того, некоторые коллаборанты совсем уехали с этих территорий в Россию или в третьи страны.

Этот процесс постоянно продолжается. Нельзя сказать, что коллаборанты ведут активную деятельность и чувствуют лозунги, что Россия здесь навсегда. Нет, происходит наоборот и процесс паспортизации, который не может закончиться успехом – один из маркеров того, что оккупанты пытаются имитировать сотрудничество, но не хотят быть в списках тех людей, которые по закону будут нести ответственность перед Украиной,

– подытожил депутат.

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