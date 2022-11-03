"Хлопок" вместо будильника: в Мелитополе разрушена часть завода, где находился штаб россиян
3 ноября 2022 , 07:34Читати новину українською
Источник:Иван Федоров
Вооруженные Силы Украины в очередной раз нанесли мощный удар по захватчикам. Это произошло сегодня, 3 ноября, во временно оккупированном Мелитополе.
Так, кафиров Мелитополя вместо будильника разбудил "хлопок". Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.
В Мелитополе новый "хлопок"
3 ноября в 5 утра в южной части Мелитополя было очень шумно. По предварительным данным, разрушена часть захваченного россиянами завода "Рефма", где размещался один из основных штабов личного состава кафиров.
Считаем количество ликвидированных захватчиков,
– отметил Федоров.