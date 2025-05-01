Дроны ГУР разбили военный поезд оккупантов прямо во время движения: феерические кадры

24 мая дроны ГУР выследили и подбили поезд российских захватчиков с горючим. На ВОТ воины устроили яркий железнодорожный "хлопок".

Прицельные удары по объекту оккупационной логистики прямо во время движения были нанесены на железнодорожном участке Верхний Токмак – Молочанск – Федоровка, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Поражение вражеского поезда

Отмечается, что по меньшей мере три цистерны с горючим уничтожены. Железнодорожные поставки российских оккупационных сил на временно захваченных территориях Запорожской области и Крыма – нарушены.

Удар по поезду оккупантов: смотрите видео

Напомним, что 21 мая Воздушные Силы ударили по передовому командному пункту 3-го армейского корпуса окупантов в Бахмуте. Этот удар серьезно снизил способность врага планировать и проводить операции в Покровском направлении.

На оккупированной части Херсонщины недавно взорвался автомобиль, в результате чего погибли 4 офицера из подразделения "Ахмат".

Украинские дроны не прекращают успешные визиты на территорию страны-агрессора. 23 и 24 мая был атакован важный завод россиян в Липецкой области. Он производит батареи для авиабомб и ОТРК "Искандер". Кроме того, был поражен химический комбинат "Азот" в Тульской области – крупнейший производитель аммиака и азотных удобрений в России. Это предприятие производит некоторые вещества, которые используются в военной сфере.

Также в мае беспилотики поразили оборонный завод "Сплав" в Туле, производящий авиационные ракеты и тяжелые огнеметные системы.

В течение 21 и 22 мая дроны массированно атаковали Россию. Оккупанты говорят, что на них летело почти 500 дронов за 2 суток, некоторые из них – в направлении Москвы.

Один из дронов, летевших на Москву, попал по военному парку "Патриот". С началом полномасштабного вторжения в Украину парк стал площадкой для военной пропаганды. Ряд организаций, связанных с ним, попали под санкции. В частности, под британские ограничения попал "Авангард" – структура, занимающаяся военной подготовкой и идеологической обработкой молодежи.