Появилось видео, что Евангелие в храме УПЦ МП в Хмельницком бросил сам священник
Священники УПЦ МП избили в церкви украинского военного. Священник написал заявление полиции, что мужчина в форме якобы выбил Евангелие из его рук, но появилось доказательство противоположного.
Хмельницкий священник написал заявление в полицию, что военный якобы напал на него в Свято-Покровском кафедральном соборе. Другой монах утверждал, что мужчина, которого избили на видео, якобы выбивал у диакона из рук Евангелия. Однако украинцы уже нашли доказательство того, что это не так.
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Евангелие в храме УПЦ МП бросили именно священники
Напомним, что по словам монаха храма Александра Рыбчинского, нападение на мужчину якобы произошло перед самим Евангелием. По его словам, диакон брал Евангелие в руки и выносил на середину храма для того, чтобы прочесть его. И тогда неизвестный будто бы стал обливать его водой и выбивать из рук Евангелие, после чего оно упало на пол.
Однако в сети появилось видео, где видно, что Евангелие бросил сам священник. Ранее полиция сообщала, что, по словам заявителя, это сделал "неизвестный мужчина". Однако чужих у книги не было. Только другой священнослужитель, пытавшийся подхватить Евангелие в момент, когда оно падало.
Священник сам уронил Евангелие: смотрите видео
Подробности инцидента
- Утром 2 апреля священнослужители храма УПЦ МП в Хмельницком избили военного. Конфликт возник, когда военный спросил у присутствующих, сколько людей еще должно погибнуть, чтобы они перестали ходить в Московский патриархат.
- Пострадавший – военный Артур Ананьев, который с начала полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт в составе 19 стрелкового батальона. Получил контузию и черепно-мозговую травму.
- Во время происшествия верующие УПЦ МП сами вызвали полицию, обвинив военного в хулиганстве. На мощи правоохранители составили на него административный протокол по статье 173 КУ. Сам военнослужащий из-за избиения заявление не писал. Но когда в сети уже появилось видео, по факту зафиксированных событий правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 296 КУ.
- Прессслужба Хмельницкой епархии УПЦ заявила, что это якобы провокация, однако насилие в отношении человека там никак не прокомментировали. Более того, священнослужитель обвинил военного в нападении – мол, тот начал первым.
- На фоне скандала мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что УПЦ МП должно быть запрещено по всей Украине. Вскоре в городе планируют запретить прокремлевским священникам пользоваться землей.
- Тем временем под церковью, в которой избили военного, собрались люди. Люди зашли на территории собора и кричат священнослужителям "Позор". Также они пытаются войти в помещение, но их не пускают.