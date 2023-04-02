Появилось видео, что Евангелие в храме УПЦ МП в Хмельницком бросил сам священник

Священники УПЦ МП избили в церкви украинского военного. Священник написал заявление полиции, что мужчина в форме якобы выбил Евангелие из его рук, но появилось доказательство противоположного.

Хмельницкий священник написал заявление в полицию, что военный якобы напал на него в Свято-Покровском кафедральном соборе. Другой монах утверждал, что мужчина, которого избили на видео, якобы выбивал у диакона из рук Евангелия. Однако украинцы уже нашли доказательство того, что это не так.

Смотрите также Паша "Мерседес" увековечил себя на стенах Лавры: возмутительное фото

Евангелие в храме УПЦ МП бросили именно священники

Напомним, что по словам монаха храма Александра Рыбчинского, нападение на мужчину якобы произошло перед самим Евангелием. По его словам, диакон брал Евангелие в руки и выносил на середину храма для того, чтобы прочесть его. И тогда неизвестный будто бы стал обливать его водой и выбивать из рук Евангелие, после чего оно упало на пол.

Однако в сети появилось видео, где видно, что Евангелие бросил сам священник. Ранее полиция сообщала, что, по словам заявителя, это сделал "неизвестный мужчина". Однако чужих у книги не было. Только другой священнослужитель, пытавшийся подхватить Евангелие в момент, когда оно падало.

Священник сам уронил Евангелие: смотрите видео

Подробности инцидента