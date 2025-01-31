Россия запускала "Шахеды" на Хмельнитчину: в ОВА рассказали о последствиях атаки

Российские войска 31 января в очередной раз атаковали Хмельницкую область ударными БпЛА. Известно, что в результате атаки зафиксированы повреждения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.

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Последствия атаки на Хмельницкую область

Тюрин рассказал, что ночью во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили в регионе 6 вражеских БпЛА типа Shahed.

Он сообщил, что в результате атаки есть повреждения.

В результате атаки повреждены окна, фасады и заборы в трех частных домах,

– рассказал глава ОВА.

Также он сообщил, есть ли пострадавшие. По его словам, пострадавших нет.

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Отметим, что этой ночью враг атаковал Украину 102 ударными беспилотниками типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. В Воздушных силах сообщили, что подтверждено сбитие 59-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Указывается, что 37 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны.