Хмельницкая область – слышны взрывы

Во время ракетной атаки враг применил "Калибры" и Х-101 с Ту-95МС. Часть ракет долетела до Хмельницкой области.

О взрывах в регионе сообщили местные телеграм-сообщества. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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"Калибры" в Хмельницкой области: что известно

В ночь на 7 марта российская армия запустила крылатые ракеты типа "Калибр" по Украине. Воздушные силы в 03:06 сообщили, что зафиксировали эти пуски в акватории Черного моря. Также прилетели к нам и Х-101 из Ту-95МС.

Во всей Украине объявили воздушную тревогу. Как писали мониторы, "Калибры" разделились на несколько групп, и одна часть полетела через Одесскую область и Винницкую на Хмельнитчину.

В 04:19 местные сообщества Хмельницкой области сообщили о взрывах в регионе.

О работе сил ПВО и вероятных последствиях атаки ожидаем официального отчета от властей.