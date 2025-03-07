Про вибухи в регіоні повідомили місцеві телеграм-спільноти. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Крилаті ракети атакують Україну: куди вони летять

"Калібри" на Хмельниччині: що відомо

У ніч на 7 березня російська армія запустила крилаті ракети типу "Калібр" по Україні. Повітряні сили о 03:06 повідомили, що зафіксували ці пуски в акваторії Чорного моря. Також прилетіли до нас і Х-101 з Ту-95МС.

В усій Україні оголосили повітряну тривогу. Як писали монітори, "Калібри" розділилися на кілька груп, і одна частина полетіла через Одеську область та Вінницьку на Хмельниччину.

О 04:19 місцеві спільноти Хмельницької області повідомили про вибухи в регіоні.

Про роботу сил ППО та ймовірні наслідки атаки очікуємо офіційного звіту від влади.