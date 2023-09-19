В Хмельницкой области громко: работают силы ПВО

В ночь на 19 сентября в ряде областей объявили тревогу из-за угрозы атаки БпЛА и ракет. В Хмельницкой области слышали взрывы.

Сначала информацию о взрывах начали распространять местные жители. Впоследствии ее подтвердил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

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В Хмельницкой области работает ПВО

Хмельницкая область. Слышны взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях,

– написал Тюрин.

Тревогу в Хмельницкой области объявляли из-за угрозы атаки вражескими беспилотниками.

Взрывы слышали в Одессе, Харькове и Кривом Роге

Во время объявления воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях, пока не сообщат об отбое. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Вечером 18 сентября враг атаковал Харьков. В городе прозвучал ряд взрывов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что, по предварительным данным, под ударом врага оказалась центральная часть Харькова. К счастью, из местных жителей никто не пострадал.

Впоследствии уже ночью 19 сентября местные жители сообщили о звуках взрывов в Одессе. Официальных сообщений об этом пока не было.

Кроме того, ночью громко было и в Кривом Роге. Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил взрывы в городе.