Как после бомбардировки: на Хмельнитчине ураган выломал деревья на более 100 гектарах леса
Источник:Хмельницкий лесхоз
В Каменец-Подольском районе на днях пронесся страшный ветер. Швальные потоки поломали десятки деревьев в местном лесном хозяйстве
Ураган задел лесные угодья Каменец-Подольского лесного хозяйства. Лесоводы подсчитывают убытки и начинают ликвидацию последствий.
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Поломало деревья на 100 гектарах леса
5 августа в городе Каменец-Подольский и районе был сильный ливень с ураганом. Непогода повалила деревья, сорвала крыши и обесточила линии электропередач.
Вследствие шквального ветра сломались деревья на более чем сто гектарах в Дунаевецком и Маковском лесничествах. Через несколько дней работники предприятия осмотрели поврежденные насаждения, чтобы определить убытки от непогоды.
Поваленные деревья на Хмельнитчине / Фото Хмельницкого лесхоза
Кстати, шквальный ветер 5 августа не обошел и Каменец-Подольскую крепость. Ветер сорвал покрытие Лаской башни. Деревянные конструкции накрытия отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса.Обратите внимание! В некоторых областях Украины 12 августа ухудшится погода – ожидают грозы и шквалы. Из-за этого синоптики объявили штормовое предупреждение.
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