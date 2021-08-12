Как после бомбардировки: на Хмельнитчине ураган выломал деревья на более 100 гектарах леса

В Каменец-Подольском районе на днях пронесся страшный ветер. Швальные потоки поломали десятки деревьев в местном лесном хозяйстве

Ураган задел лесные угодья Каменец-Подольского лесного хозяйства. Лесоводы подсчитывают убытки и начинают ликвидацию последствий.

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Поломало деревья на 100 гектарах леса

5 августа в городе Каменец-Подольский и районе был сильный ливень с ураганом. Непогода повалила деревья, сорвала крыши и обесточила линии электропередач.

Вследствие шквального ветра сломались деревья на более чем сто гектарах в Дунаевецком и Маковском лесничествах. Через несколько дней работники предприятия осмотрели поврежденные насаждения, чтобы определить убытки от непогоды.

Поваленные деревья на Хмельнитчине / Фото Хмельницкого лесхоза

Кстати, шквальный ветер 5 августа не обошел и Каменец-Подольскую крепость. Ветер сорвал покрытие Лаской башни. Деревянные конструкции накрытия отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса.

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В Симферопольском районе оккупированного Крыма 11 августа прошли сильные ливни. В результате вода залила жилые дома и трассу.

В Запорожской области 7 августа сильно затопило курорты. Дождя выпало столько, что на улицах Кирилловки образовались реки.

В Полтаве 6 августа пронесся сильный ливень со шквальным ветром. Ветер поломал деревья и повредил автомобили.