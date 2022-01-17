В Хмельницком чиновник насмерть сбил пенсионерку

Чиновник Гостаможслужбы сбил на собственном автомобиле 90-летнюю бабушку. Пенсионерка сразу же погибла на месте.

Правоохранители сообщают, что в смерти фактически виновата сама женщина. Она переходила дорогу в неустановленном месте.

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Таможеннику может грозить 8 лет за решеткой

К смертельному ДТП в Хмельницком причастен главный государственный инспектор одного из департаментов Гостаможслужбы Украины. По предварительной информации, водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пока открыли дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или использовании транспорта, которое повлекло смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет.

На Буковине объявили подозрение таможеннику Вадиму Недуге. Его также подозревают в причастности к смертельному ДТП, которое случилось еще в августе 2021 года.

Организацию досудебного расследования будет осуществлять Хмельницкая областная прокуратура, а также Госбюро расследований.

Последние ДТП в Украине: резонансные случаи

Возле Днепра автомобиль врезался в маршрутку с людьми. Обе машины загорелись. Пассажиры и водитель маршрутки смогли вовремя выйти из салона маршрутки.

На Харьковщине столкнулись 5 автомобилей. В ДТП пострадали 3 детей, в том числе 6-летний ребенок. Пострадавших пришлось вытаскивать из заблокированных машин.

В трагическом ДТП в Винницкой области погибли ветераны АТО и женщина. Автомобиль Dacia выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком.

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