Правоохоронці повідомляють, що у смерті фактично винна сама жінка. Вона переходила дорогу у невстановленому місці.

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Митнику може загрожувати 8 років за ґратами

До смертельної ДТП у Хмельницькому причетний головний державний інспектор одного з департаментів Держмитслужби України. За попередньою інформацією, водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Поки відкрили справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або використання транспорту, яке спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років.

Зауважте! На Буковині оголосили підозру митнику Вадиму Недузі. Його також підозрюють у причетності до смертельної ДТП, що трапилась ще у серпні 2021 року.

Організацію досудового розслідування здійснюватиме Хмельницька обласна прокуратура, а також Держбюро розслідувань.

Останні ДТП в Україні: резонансні випадки

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