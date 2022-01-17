Правоохоронці повідомляють, що у смерті фактично винна сама жінка. Вона переходила дорогу у невстановленому місці.
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Митнику може загрожувати 8 років за ґратами
До смертельної ДТП у Хмельницькому причетний головний державний інспектор одного з департаментів Держмитслужби України. За попередньою інформацією, водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Поки відкрили справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або використання транспорту, яке спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років.
Організацію досудового розслідування здійснюватиме Хмельницька обласна прокуратура, а також Держбюро розслідувань.
Останні ДТП в Україні: резонансні випадки
- Біля Дніпра автомобіль врізався в маршрутку з людьми. Обидві машини загорілися. Пасажири та водій маршрутки змогли вчасно вийти із салону маршрутки.
- На Харківщині зіткнулися 5 автомобілів. У ДТП постраждали 3 дітей, зокрема 6-річна дитина. Постраждалих довелося витягувати із заблокованих машин.
- У трагічній ДТП на Вінниччині загинули ветерани АТО та жінка. Автомобіль Dacia виїхав на зустрічну смугу руху й зіткнувся з вантажівкою.
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