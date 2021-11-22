В Хмельницком простились с убитым на Донбассе воином Убертом Мрачковским
Источник:Vsim.ua
В Хмельницком 22 ноября простились с военным Убертом Мрачковским. Защитник Украины погиб 19 ноября во время атаки боевиков.
Прощались с павшим героем на территории воинской части города. У погибшего Уберта Мрачковского остались жена и сын.
Обратите внимание Украинский военный получил ранения на Донбассе
Мрачковского похоронили на Аллее Славы
На прощание с погибшим героем пришли родственники, друзья, побратимы павшего и неравнодушные жители города. Один из сослуживцев Уберта Мрачковского поделился своими воспоминаниями о товарище. По словам Артема Комисарчука, павший защитник был фанатом своей службы и поднимал боевой дух своих собратьев.
Это был человек-позитив. Он всегда был с винтовкой, заряжал эмоционально, поднимал боевой дух. Он знал, что делает, был фанатом своей службы,
– рассказал Комисарчук.
Уберта Мрачковского похоронили на Аллее Славы в Раковом рядом с другими погибшими на войне на Донбассе. Накануне указом президента павшего воина посмертно наградили орденом "За мужество" II степени.Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родственникам и близким павшего защитника Украины
Прощание с Убертом Мрачковским / Фото Vsim.ua
Что известно о Уберта Мрачковского
- Украинский защитник из Хмельницкого погиб 19 ноября на Донбассе в результате смертельного ранения.
- Уберту Мрачковскому было 33-года. Защитник участвовал в боях за Саур-Могилу и Дебальцево в составе 51-й отдельной механизированной бригады.
- Еще в ноябре 2015 года получил орден "За мужество" III степени.