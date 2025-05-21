В Хмельницком 21 и 22 мая должны были состояться богослужения во главе с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием. Их отменили из-за протестов людей, которые заблокировали храм мусоровозами и ассенизаторами.

На протест собрались до 200 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о протесте против Онуфрия

Возле храма, где должны были состояться богослужения, собрались, в частности, ветераны, действующие военнослужащие, родные погибших военных. Люди вспомнили погибших воинов минутой молчания, затем пропели гимн.

Собравшиеся скандировали лозунг "Позор!" прихожанам, которые пришли в Свято-Николаевский собор на службу на 17:00. Протестующие облили свиной кровью ворота храма. Так они хотели сказать, что кровь защитников Украины на их руках,

– рассказала корреспондентка Суспильного.

Возле храма собралось почти 200 человек / Фото Суспильного

В Хмельницкой епархии наконец заявили, что богослужение 22 мая не состоится. Там отметили, что это "ради сохранения мира и взаимопонимания, избежания столкновений и противостояния между жителями города Хмельницкого".

Напомним, что Березовский Орест Владимирович известен широкой общественности как митрополит Онуфрий. Журналисты нашли доказательства того, чтобы он давно имеет российское гражданство, а значит мог работать на Россию.

Несмотря на то, что Онуфрий родился в Черновицкой области, он уже в 90-х имел российское гражданство. Он неоднократно заявлял, что война на Востоке, которую Россия начала против Украины в 2014 году, якобы является "гражданской". Онуфрий подавал это утверждение как "инсайдерскую" информацию и выступал "за мир".