На протест зібралися до 200 людей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про протест проти Онуфрія

Біля храму, де мали відбутися богослужіння, зібралися, зокрема, ветерани, діючі військовослужбовці, рідні загиблих військових. Люди згадали загиблих воїнів хвилиною мовчання, потім проспівали гімн.

Присутні скандували гасло "Ганьба!" парафіянам, які прийшли у Свято-Миколаївський собор на службу на 17:00. Протестувальники облили свинячою кров’ю ворота храму. Так вони хотіли сказати, що кров захисників України на їх руках,

– розповіла кореспондентка Суспільного.

Біля храму зібралось майже 200 людей / Фото Суспільного

У Хмельницькій єпархії врешті заявили, що богослужіння 22 травня не відбудеться. Там зазначили, що це "заради збереження миру та порозуміння, уникнення сутичок та протистояння між жителями міста Хмельницького".

Нагадаємо, що Березовський Орест Володимирович відомий широкому загалу як митрополит Онуфрій. Журналісти знайшли докази того, щоб він давно має російське громадянство, а отже міг працювати на Росію.

Попри те, що Онуфрій народився у Чернівецькій області, він вже у 90-х мав російське громадянство. Він неодноразово заявляв, що війна на Сході, яку Росія розпочала проти України у 2014 році, нібито є "громадянською". Онуфрій подавав це твердження як "інсайдерську" інформацію й виступав "за мир".