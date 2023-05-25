Отсчет шел на секунды: в Хмельницком во время пожара спасли маму с ребенком

25 мая 2023, 12:10
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Источник:

ГСЧС Украины

Вечером 24 мая в Хмельницком произошел пожар в квартире на первом этаже. В огненной ловушке этажом выше оказались 21-летняя женщина и ее 3-летний ребенок.

Инцидент произошел на улице Соборной. Отсчет шел на секунды, но, к счастью, спасателям удалось предотвратить беду.

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Чрезвычайная история спасения

Пожарные оперативно прибыли на место вызова. Ребенка спасли со второго этажа с помощью трехколенной лестницы, а мать вывели по лестничной клетке. Возгорание ликвидировали в 21:10.

Ребенка и мать спасли из огневой ловушки: смотрите видео

Что стало причиной пожара, пока не известно. К счастью, пострадавших нет.

Пожары в Украине: последние новости

  • В последнее время масштабные пожары фиксируют в столице Украины. Так, 20 мая в районе жилмассива "Позняки" в Киеве произошел пожар. Густой столб черного дыма был виден в разных районах города.
  • Кроме того, в этот же день в районе Гидропарка произошел пожар на открытой территории. В ГСЧС сообщили, что возгорание произошло на площади 25 квадратных метров с распространением в ресторан.
  • Также 19 мая в Киеве заметили густой столб дыма над торговым центром "Республика" в Голосеевском районе. В ГСЧС заявили, что информация о пожаре не поступала. Вместе с тем анонимные источники утверждают, что горели бытовые помещения.

Автор: Анна Романюк