В Хмельницкой области осужденных крестили в детском бассейне
Источник:Райковецкая исправительная колония
Несколько осужденных из Райковецкой исправительной пошли на обряд крещения. Сам процесс проходил в детском бассейне.
Принять участие в крещении согласились пятеро осужденных. 18 октября пастор одной из христианских церквей Ростислав Кудин совместно с дьяконами помогли организовать этот процесс.
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Интересно, что водное крещение происходило в предмете, похожем на детский бассейн. Это можно увидеть на фотографиях, которые опубликовали представители Райковецкой исправительной колонии в соцсетях.
Обряд крещения прошли пятеро осужденных / Фото Райковецкая исправительная колония
Как отметили представители колонии, осужденным полезно взаимодействовать с религиозными организациями. Это помогает встать на путь перевоспитания и духовного роста в условиях, когда человек изолирован от общества. Соответственно, результат пребывания в колонии будет значительно более эффективным.Обратите внимание! Во время полномасштабной войны украинские военные неоднократно брали в плен оккупантов. Издание The Washington Post сделало репортаж из одной из колоний, где содержат российских пленных. Отношение к ним совершенно нормальное.
Крещение, вероятно, происходило в предмете, похожем на небольшой бассейн / Фото Райковецкая исправительная колония
Эта инициатива была организована в рамках Стратегии реформирования пенитенциарной системы до 2026 года. Ее цель – усовершенствование различных методов и инструментов по перевоспитанию и ресоциализации осужденных.
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