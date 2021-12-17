На Хмельнитчине столкнулись три грузовика: есть пострадавшие

В Хмельницкой области на трассе 16 декабря произошло тройное ДТП с грузовиками. Водитель Renault, выехавший на встречную полосу движения, протаранил другой грузовик.

Еще одна фура с цистерной проезжала мимо аварии и съехала в кювет. Спасатели вытаскивали людей из грузовиков, потому что машины во время аварии очень смяло.

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Все живы, но с травмами

Все три водителя, которые пострадали в ДТП к счастью остались живы. В то же время их с многочисленными переломами госпитализировали в районную больницу.

Три грузовика столкнулись в ДТП на Хмельнитчине / Фото Нацполиции

Правоохранители утверждают, что водитель, повлекший аварию, пьяным не был. Он пояснил, что не смог справиться с управлением на скользкой дороге.

Погибших в аварии нет, но водителей забрали в больницу с травмами / Фото Нацполиции

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16 декабря очередная нетрезвая авария произошла вечером в Днепровском районе Киева. Пьяный мужчина влетел в припаркованные машины и чуть не вызвал сбитие женщины с коляской.

Также 16 декабря на объездной дороге Львова произошло масштабное ДТП. Возле села Зубра Там столкнулись 2 грузовика. Правоохранители призывают водителей быть осторожными на дороге.

В Днепре в ночь на 16 декабря случилась жуткая авария. В ней погибла девушка-пассажирка, которой было менее 20 лет. Парня пришлось вырезать из искореженного авто спецсредствами. Он был без сознания.

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