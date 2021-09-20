Хочет отвлечь от себя внимание, – Васильченко ответила Железняку о "деньгах от ОП"

Ярослав Железняк заявил, что депутаты из группы "Справедливость" берут деньги в "подарок" от Офиса Президента. Нардеп Галина Васильченко отреагировала на такие обвинения.

Васильченко в комментарии 24 каналу отметила, что в ее приоритетах всегда было отстаивание интересов общин.

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Заявление Железняка

Лидер "Голоса" сказал, будто деньги от ОПУ брали Галина Васильченко и Наталья Пипа. Мол, они получили не менее 20 тысяч гривен на объекты в своих округах.

Кроме того, он уверял, что глава "Справедливости" Александра Устинова якобы регулярно посещает совещания в Офисе Президента.

Что ответила Васильченко

Чиновница рассказала, что к ней как к депутату-мажоритарщику было очень много обращений из округа. В частности, с вопросами обратиться к правительству, ОГА относительно финансирования определенных объектов. Она отметила, что даже имеет таблички с перечнями проектов, которые требуют финансирования. Васильченко реагирует на все обращения и направляет их и в ЛОГА, и в Кабмин, и в Минрегион.

Политик пояснила, что деньги на объекты на самом деле получают бюджеты общин из субвенций.

Комментировать всякие вбросы от бывшего главы фракции... По сути политического оппонента, который нарушает законодательство, совмещением должностей главы фракции и первого заместителя председателя комитета,

– заметила Васильченко.

Она добавила, что письма относительно этого нарушения направляли к спикеру Рады, Офису Президента, Кабмину и тому подобное. По словам Васильченко, Железняк, делая такие заявления, "таким образом хочет отвлечь от себя внимание".

К слову, Васильченко также уверена, что информация о визитах Устиновой на совещания в ОП не соответствует действительности.

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