Хочет выиграть время, – в НАТО не верят в готовность России к деэскалации

Многие страны-члены НАТО скептически относятся к предстоящим переговорам с Россией по деэскалации. Союзники считают, что Путин просто хочет выиграть время.

Об этом сообщается в материале американского NYT обнародованном по итогам встречи глав МИД государств Североатлантического альянса, которая состоялась в закрытом режиме в пятницу, 7 января.

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Чиновники НАТО говорят, что много стран-членов не слишком оптимистичны в отношении дипломатической деэскалации и считают, что Россия, возможно, просто хочет выиграть время и иметь возможность сказать своим гражданам, что Запад не желает говорить, и таким образом найти повод, чтобы уйти,

– пишут журналисты.

В статье также отмечается, что встреча глав внешнеполитических ведомств НАТО прошла "на фоне общего скептицизма относительно готовности Москвы к деэскалации и серьезных переговоров".

В то же время в Альянсе намерены 12 января вести диалог, чтобы увидеть, имеют ли смысл переговоры по существу по вопросам, которые вызывают обеспокоенность обеих сторон. Однако это будет лишь в том случае, если Россия снизит напряжение вокруг украинских границ.

Последние заявления НАТО об Украине

Йенс Столтенберг заявил, что все присутствующие на заседании Альянса подтвердили единство в ответ на российскую агрессию против Украины. Страну-агресор призвали к деэскалации и диалогу.

Генсек НАТО предупредил Россию, что дальнейшая агрессия в сторону Украины будет стоить дорого. В то же время Столтенберг подчеркнул: "Мы должны быть готовы к тому, что дипломатия потерпит поражение".

Политик также отметил, что демократическая и стабильная Украина не может быть угрозой России.

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