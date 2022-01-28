Хочется грудью закрыть родную землю, – Кравчук обратился к украинцам из-за угрозы вторжения

28 января 2022 , 09:23
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Источник:

"Гордон"

Леонид Кравчук заявил, что с тревогой следит за новостями о возможном широкомасштабном вторжении России в Украину. Первый президент заверил, что хочется "грудью закрыть родную землю".

Соответствующее письмо политик написал Дмитрию Гордону и его жене Олесе Бацман. Также в нем Леонид Кравчук обратился к украинскому народу.

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Кравчук обратился к украинцам

С тревогой и щемящим сердцем я слежу за новостями о возможном широкомасштабном вторжении России в Украину. В этот момент хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю,
– написал первый президент.

Леонид Кравчук также заявил: "Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове назревает воровской план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто никогда!".

Кстати, политик находится на реабилитации в Германии. Ведь ему сделали операцию на сердце.

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Автор: Діана Квасневська