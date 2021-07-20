Хочется верить, что поменялась не только фамилия, – Дугарь об отставке Авакова и деле Шеремета

Арсена Авакова на посту министра внутренних дел заменил Денис Монастырский. Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь надеется, что такие изменения помогут восстановить справедливость в этом деле.

И следователи найдут настоящих убийц журналиста. Об этом она рассказала в эфире 24 канала.

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Дугарь: Рассчитываем только на справедливость

"Хочется верить, что изменение произошло не только по фамилии, но и в целом – в структуре (Министерства внутренних дел – 24 канал)", – подчеркнула военная медсестра.

Дугарь вспомнила, что смотрела видео назначения Дениса Монастырского новым главой МВД. В своей речи он заявил, что не будут затягиваться суды на годы, будет справедливость, а виновные понесут наказание.

Так что надеюсь, будет справедливость. Это единственное, что должно быть. Мы рассчитываем на справедливость,

– подчеркнула она.

Суд изменил волонтерке меру пресечения на личное обязательство. Она рассказала, что хоть и находится не в СИЗО, впрочем, имеет определенные обязанности. В частности – вынуждена каждый раз прибывать в зал суда на заседание.

По ее словам, жизнь обвиняемых в убийстве Шеремета разделилась на "до" и "после". Так как их поставили в жесткие рамки.

"Хочется вернуться к своей жизни. Но она уже не будет такой, как была. И это точно", – подытожила Дугарь.

Яна Дугарь прокомментировала отставку Авакова и дело Шеремета:

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