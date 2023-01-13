Временные успехи России на Донбассе не изменят ход войны и не спасут Путина, – Госдеп

Ситуация на определенных направлениях фронта сейчас очень сложная. Некоторые населенные пункты за сутки могут переходить под контроль то ВСУ, то оккупантов. Но даже некоторые успехи врага ничего не значат.

Это во время брифинга отметил представитель Госдепа Нед Прайс. Соответствующее заявление он сделал на фоне лжи оккупантов о якобы взятии Соледара.

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Все достижения Москвы временные

Сейчас очень сложная ситуация в Соледаре. Оккупанты бросают туда как можно больше своих бойцов, чтобы взять город под контроль. Враг терпит колоссальные потери, но не останавливается. Но, подчеркнул Прайс, это не сможет изменить ход войны.

Он добавил, что Соледар неслучайно появился на страницах многих СМИ по всему миру. По его словам, причиной этого стали заявления представителей Кремля о якобы успешном продвижении. Причем они ничем не подтверждены. В то же время есть подтверждение только одного: враг несет бешеные потери.

"Мы уже давно не слышали, чтобы российские силы были в состоянии по крайней мере претендовать на дополнительное продвижение, несмотря на большие потери. Украинские силы с начавшимся в прошлом году их контрнаступлением были чрезвычайно эффективны в остановке наступления, они оттеснили российские войска, отвоевали тысячи квадратных миль территории", – подчеркнул Прайс.

Он добавил, что в Госдепе ожидают продолжения битвы. И понимают, что каждая из сторон будет атаковать и нести потери. Впрочем, это не сможет поколебать ситуацию. Весь мир, в том числе США, знают, что Россия должна проиграть в войне, развязанной ею же.

Но никакие дополнительные успехи России, даже те, за которые приходится платить такими большими потерями, личным составом и техникой, никогда не смогут изменить ход войны,

– подчеркнул он.

По словам Прайса, эти действия не смогут исправить "стратегическую неудачу, с которой столкнулся президент Путин".

Какая ситуация в Соледаре