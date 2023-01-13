На цьому під час брифінгу наголосив представник Держдепу Нед Прайс. Відповідну заяву він зробив на тлі брехні окупантів про буцімто взяття Соледара.
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Усі здобутки Москви тимчасові
Зараз надзвичайно складна ситуація у Соледарі. Окупанти кидають туди якомога більше своїх бійців, щоб взяти місто під контроль. Ворог зазнає колосальних втрат, але не зупиняється. Але, наголосив Прайс, це не зможе змінити хід війни.
Він додав, що Соледар не випадково з'явився на шпальтах багатьох ЗМІ по всьому світу. За його словами, причиною цього стали заяви представників Кремля про буцімто успішне просування. Причому вони нічим не підтверджені. Водночас є підтвердження лише одного: ворог зазнає шалених втрат.
"Ми вже давно не чули, щоб російські сили були в змозі принаймні претендувати на додаткове просування, попри великі втрати. Українські сили з їхнім контрнаступом, що розпочався минулого року, були надзвичайно ефективними у зупинці наступу, вони відтіснили російські війська, відвоювали тисячі квадратних миль території", – підкреслив Прайс.
Він додав, що у Держдепі очікують на продовження битви. І розуміють, що кожна зі сторін атакуватиме та зазнаватиме втрат. Утім, це не зможе похитнути ситуацію. Весь світ, зокрема США, знають, що Росія повинна програти у війні, розв'язаній нею же.
Але жодні додаткові успіхи Росії, навіть ті, за які доводиться платити такими великими втратами, особовим складом і технікою, ніколи не зможуть змінити хід війни,
– наголосив він.
За словами Прайса, ці дії не зможуть виправити "стратегічну невдачу, з якою зіткнувся президент Путін".
Яка ситуація у Соледарі
- В Інституті з вивчення війни зауважили, що росіяни, ймовірно, захопили Соледар. Водночас укладачі звіту зазначили, що це не дозволить ворогу оточити Бахмута.
- Тим часом офіційних підтверджень цьому від Генштабу або Міноборони не надходило. У місті все ще точаться кровопролитні бої. Ворог зазнає шалених втрат, але його це не зупиняє.
- Найбільше гине зеків з ПВК "Вагнера". Їх на вірну смерть женуть головорізи, найняті Пригожиним. Тож ще вчорашнім в'язням доводиться відчути на собі "гостинність" озброєних українських військових.
- Нагадаємо, що ситуація у Соледарі моторошна. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, підступи до міста буквально всіяні трупами ворога. І по тих самих "двохсотих" в атаку біжать наступні потенційні ліквідовані окупанти.