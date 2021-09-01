Ходили туда, где американцы не решились, – украинские спецназовцы едва не погибли в Кабуле

Мир восхищается мужеством украинских спецназовцев, которые помогали эвакуировать людей из Кабула в ужасных и опасных условиях. Один из них рассказал, что украинцы шли туда, куда не решались американцы и канадцы.

Сотрудник Главного управления разведки Минобороны рассказал о своих задачах в Афганистане во время вывоза людей оттуда.

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Как украинцы эвакуировали людей из Кабула

По словам спецназовца Олега, за полтора часа до теракта, который унес жизни 170 человек, украинская группа находилась именно в том месте, где произошел взрыв.

Мы выходили туда, куда американские военные не выходили, канадские военные не выходили. Когда видишь, как в аэропорту объединяется семья, которая не видела друг друга – оно того стоит,

– отметил спецназовец.

К слову, украинские разведчики, которые с 16 августа спасали из Афганистана людей, уже вернулись домой. Они ежедневно совершали 3 – 4 выхода из международного аэропорта Кабула на поиски людей, которых надо забрать.

Эвакуация Украиной людей из Кабула: что известно

Украина находится среди стран-лидеров Европы по количеству эвакуированных людей из Афганистана. Всего украинскими самолетами из Кабула вывезли 700 желающих, среди которых – украинцы и иностранцы.

С 31 августа эвакуировать людей оттуда стало труднее, ведь Афганистан покинули все американские военные, а власть в аэропорту захватили талибы.

Однако Украина не будет останавливаться, ведь не всех украинцев успели вывезти из оккупированной страны. По словам Дмитрия Кулебы, еще примерно 200 граждан попросили забрать их из Афганистана.