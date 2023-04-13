"Слив" данных в США: генерал Ходжес рассказал, повлияет ли это на контрнаступление Украины
Источник:"Голос Америки"
В сеть перед вероятным контрнаступлением Сил обороны Украины "слили" секретные данные США. В Штатах рассказали, кто больше всего пострадал от утечки данных и повлияет ли это на предстоящее контрнаступление Украины.
Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что "слив" секретных документов Пентагона не помешает украинскому контрнаступлению. По его словам, ущерб от слива понесла американская сторона, поскольку продемонстрировала свою "уязвимость".
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Военный убежден, что главный ущерб был нанесен информацией о вероятном прослушивании Южной Кореи со стороны Штатов.
"Одна из утечек состояла в том, что США, очевидно, прослушивают разговоры внутри правительства Южной Кореи, чтобы выяснить, собирается ли Южная Корея согласиться на продажу боеприпасов, которые мы могли либо непосредственно передать Украине, либо могли бы заменить то, что мы уже отправили Украине. Именно этот пример, что мы прослушиваем правительство Южной Кореи, пытаясь понять, к чему они склоняются, был самым разрушительным", – сказал Ходжес.
Бывший командующий армией США в Европе отметил, что прослушивание подрывает доверие между странами. В результате это может в будущем усложнить отношения между государствами.
"Можно предположить, конечно, что все слушают всех, однако это не отменяет факта, что это очень неудобная ситуация. Это подрывает определенную степень доверия. Когда вы разговариваете со своими союзниками, есть определенная степень того, что я не хотел бы называть шпионажем, но вы пытаетесь понять, что другие страны думают на важные темы. Но когда это выходит наружу, это может вызвать возмущение, а также усложнить отношения в будущем", – резюмировал Ходжес.
В США произошла утечка данных: что об этом известно
- В начале апреля в сети оказались якобы секретные документы Пентагона и НАТО, в которых говорится об Украине. Минобороны США уже начало расследование.
- В Пентагоне подтвердили, что обнародована "чрезвычайно тайная и засекреченная" информация. Глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США найдут источник утечки данных.
- Американские СМИ пишут, что к утечке данных причастен "любитель оружия", работавший на военной базе. По другим данным, источник утечки может находиться в (ЦРУ) или (АНБ).
- В США сообщили, что некоторые из документов однозначно являются поддельными. Министр обороны Украины Алексей Резников тоже сообщил, что "слито" очень много информации, не соответствующей действительности или уже устаревшей.
- В ГУР МО утечку данных связывается с попыткой России остановить контрнаступление Украины, а также посеять недоверие между партнерами нашей страны.
- На фоне утечки данных Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего, приоритетной темой которой было предотвращение утечки информации о планах ВСУ.