"Слив" данных в США: генерал Ходжес рассказал, повлияет ли это на контрнаступление Украины

В сеть перед вероятным контрнаступлением Сил обороны Украины "слили" секретные данные США. В Штатах рассказали, кто больше всего пострадал от утечки данных и повлияет ли это на предстоящее контрнаступление Украины.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что "слив" секретных документов Пентагона не помешает украинскому контрнаступлению. По его словам, ущерб от слива понесла американская сторона, поскольку продемонстрировала свою "уязвимость".

Смотрите также "Слитые" документы об украинском контрнаступлении: что известно о российском фейке и как реагирует Киев

США пытались узнать, готов ли Сеул предоставить оружие Украине

Военный убежден, что главный ущерб был нанесен информацией о вероятном прослушивании Южной Кореи со стороны Штатов.

"Одна из утечек состояла в том, что США, очевидно, прослушивают разговоры внутри правительства Южной Кореи, чтобы выяснить, собирается ли Южная Корея согласиться на продажу боеприпасов, которые мы могли либо непосредственно передать Украине, либо могли бы заменить то, что мы уже отправили Украине. Именно этот пример, что мы прослушиваем правительство Южной Кореи, пытаясь понять, к чему они склоняются, был самым разрушительным", – сказал Ходжес.

Бывший командующий армией США в Европе отметил, что прослушивание подрывает доверие между странами. В результате это может в будущем усложнить отношения между государствами.

"Можно предположить, конечно, что все слушают всех, однако это не отменяет факта, что это очень неудобная ситуация. Это подрывает определенную степень доверия. Когда вы разговариваете со своими союзниками, есть определенная степень того, что я не хотел бы называть шпионажем, но вы пытаетесь понять, что другие страны думают на важные темы. Но когда это выходит наружу, это может вызвать возмущение, а также усложнить отношения в будущем", – резюмировал Ходжес.

В США произошла утечка данных: что об этом известно