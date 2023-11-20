Полз три дня от тыла россиян через минное поле: история разведчика, преждевременно похороненного

Спецназовец "Хохол" оказался в тылу врага на Купянском направлении. Имея всего автомат с одним шаром, он три дня и две ночи по земле без пищи, воды, часов и компаса. Собратья решили, что он погиб.

Боец дал интервью журналистам, в котором рассказал, как ему удалось вырваться из тыла россиян живым. Жена воина уже успела заказать место на кладбище и свечи, но, к счастью, они не понадобились.

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"Не понимали, что сбились на развилке"

Служит "Хохол" в спецподразделении "Артан" Главного управления разведки Минобороны. Как отметил защитник, "Кракену" – другому спецподразделение ГУР – потребовалась замена на 6 позициях – руководство "Артана" решило отправить своих бойцов – взвод из 28 воинов.

Уже к вечеру на следующий день среди 28 защитников на позициях пришлось заменить 21: двое погибли, восемь были ранены, а одиннадцать – контужены.

Из начального состава остались я и шесть человек "Марса". Днем "Марс" смог взять несколько врагов в плен. И мы одному из них говорим: "Иди к своим и передай им: пусть сдаются". И он ушел, предложил. Если бы там были все рядовые, это решилось бы положительно, но там был командир взвода, и он отказался,

– рассказал "Хохол".

Вечером после этого пришла группа "Короля" для штурма позиции россиян. У "Хохла" не было прямого указания от руководства участвовать в этой операции, однако он решил уйти как командир роты.

Все прошло верно. Мы все зачистили. Пацаны молодцы. Прошли до последней российской норы и взяли еще четырех – вместе шесть пленных. Был около трех часов ночи. Мы понимали: как только начнет светать, ходить здесь, как по бульвару, мы не сможем.

Спецназначенец вместе с двумя бойцами "Марса" взял на себя пленных оккупантов и с ними двинулся к украинским позициям. План был очень прост, он заключался в том, чтобы:

двигаться на встречу резерва;

передать пленных части группы;

отнять основной резерв;

возвращаясь, расставить его по дороге на все позиции;

дойти до "Марса", забирать его и остальную группу;

двигаться на эвакуацию.

Ничего не предвещало беды, но приборы ночного видения и тепловизоры уже подсели. Дроны пошли на дозарядку – то есть глаз в небе тоже не было. "Холох" с двумя другими бойцами – "Невским" и "Львовским", как он сам констатирует, чувствовал себя "выжатым лимончиком".

Идем и не знаем, что на развилке сбились и двигаемся не прямо, а в сторону враждебных позиций. Мы прошли где-то метров 700. Нам навстречу из посадки выходят трое. Мы идем тихо. Я молчу, и мои бойцы молчат, а пленные между собой клекочут на своем родном языке. И трое говорят: "Пароль!".

Потом стало ясно, что это россияне. "Хохол" крикнул "Контакт" и был открыт огонь на поражение оккупантов. В том районе у врага был наблюдательный пункт, поэтому началось настоящее сражение с пулеметной работой со стороны захватчиков. Отойти спецназовцу не удалось – утро он встретил на минном поле.

И я отправился на выход. Взял с собой два магазина, турникет, ножик и икону свою забрал – больше ничего. Турникет брал из следующих соображений: если будет одно ранение в концовку, то я его наложу. А если второе, то буду снимать и истекать кровью, потому что я думал, что не выживу. И еще один патрон для себя – на всякий случай.

В общем, мимо защитника три дня и две ночи по минному полю. Вражеские дроны его ловили, но ему удавалось прятаться от них. Собственно, так он остался живым. Не было ни еды, ни воды в пути. Ориентиром являлись звуки работы оружия.

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Не так давно мы рассказывали об истории воина-десантника Сергея Споденюка с позывным "Фин". Он сам 14 дней удерживал позицию под Клищеевкой в Донецкой области. В течение 4 дней он пролежал между труппами оккупантов, однако выжил. Ему удалось перелезть через минное поле.