В Холодном Яре прошло факельное шествие ко Дню защитников и защитниц
Мероприятие проходило в Черкасской области. Его целью является сохранение традиций украинского общества, а также единство всех украинцев.
Наше государство праздновало 1 октября День защитников и защитниц Украины. Также в эту субботу впервые отмечался религиозный праздник Покрова.
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Как проходило празднование
Мероприятие стартовало в Холодном Яре около 18:00. Участники имели возможность посетить различные локации, ознакомиться с историей холодноярской борьбы и узнать, как правильно оказывать первую медицинскую помощь.
После этого состоялось факельное шествие. Его участники пронесли огонь и флаги через известные места Холодного Яра. Завершилось все зажиганием карты Украины с центрального огня Холодного Яра. В этом перформансе люди с факелами символизировали украинские границы.К слову, это мероприятие стало ежегодной традицией. Его проводят уже в третий раз.
Кадры с факельного шествия / фото Валентины Полищук, 24 Канал
Что сказали организаторы
Перед началом мероприятия организаторы заявили о своем желании вдохнуть новую жизнь в этот день и сделать 1 октября знаковой датой для украинских патриотов.
Холодный Яр объединяет поколение украинских защитников. В нем формируется традиция военной победы и мировоззрение нации-победителей, что важно для государства, которое прямо сейчас борется за собственное существование и историю.
– говорилось в сообщении.
Мероприятие было создано общественной организацией "Поклик Яру". Идея его проведения принадлежит координатору этой организации Павлу "Историку" Добротворскому. После полномасштабного вторжения России он встал на защиту Украины и, к сожалению, погиб 18 июня 2022 года.
Еще кадры с мероприятия / фото Валентины Полищук, 24 Канал
Что еще произошло в День защитников и защитниц
- Владимир Зеленский 1 октября поблагодарил всех причастных к обороне нашей страны от российской агрессии. Глава государства во время обращения на фоне Золотых ворот отметил, что государственный праздник стало по-настоящему национальным и народным.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тоже записал поздравления в эту субботу. Он поблагодарил всех наших воинов, которые находятся на фронте, дают отпор российским захватчикам и приближают победу Украины.
- Также приветствовал защитников и защитниц и новый министр обороны Рустем Умеров. Глава Минобороны Украины выразил благодарность всем, кто ежедневно рискует своей жизнью и стоит на защите нашего государства.