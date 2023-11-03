Хоренко узнал о своем увольнении из СМИ, предложения Залужный не делал

3 ноября стало известно, что командующего ССО Виктора Хоренко уволили с занимаемой должности. Как отметил он, об этом узнал из СМИ.

Детальнее о своем увольнении генерал-майор Виктор Хоренко рассказал в эфире ток-шоу "Украинской правды". Он отметил, что ему неизвестны причины отставки с должности командующего Силами специальных операций. По словам Хоренко, Валерий Залужный соответствующего предложения не делал.

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Хоренко не понимает, что произошло

Причин лично не знаю. Скажу так, узнал это из средств массовой информации. Общался с главнокомандующим (Валерием Залужным – 24 Канал), который тоже объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать ответное предложение, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло,

– подчеркнул он.

Уже бывший командующий ССО заметил, что 3 ноября его к себе вызвал Залужный. Собственно, главнокомандующий спросил, знает ли Хоренко о ситуации, на что генерал-майор отрицательно ответил. Что касается своей дальнейшей судьбы, отметил он, ему ничего не известно. Только заверил, что в дальнейшем будет "делать все для победы Украины".

Журналист спросил Хоренко, пытался ли он связаться с Офисом Президента, чтобы там ему прояснили ситуацию. Впрочем, офицер заметил, что такого доступа у него нет.

"Лица, ответственные за коммуникацию с Вооруженными силами, Силами обороны, мне в настоящее время такой информации не дали", – отметил Хоренко.

По словам военного, Силы специальных операций работают много где на линии фронта, занимаются планированием ряда операций, в частности, на Авдеевском направлении, где враг активизировался в последние недели. Он добавил, что от Залужного услышал, что отсутствуют вопросы или претензии к нему по поводу выполнения боевых задач.

В то же время он отметил, что не будет комментировать вопрос, был ли у него какой-либо конфликт с Офисом Президента или кем-то из командования. Генерал-майор отметил, "пусть определенные лица ответят на это". Он также добавил, что еще не общался со своим преемником.

Обратим внимание, что Владимир Зеленский сообщил, что новым командующим Сил специальных операций ВСУ стал полковник Сергей Лупанчук. По словам главы государства, он "опытный боевой офицер, правильный командир и человек, который может добавить нашим Силам специальных операций большей мощности". Что касается Виктора Хоренко, то он, отметил президент, "продолжит выполнять специальные задачи в составе ГУР МО Украины".