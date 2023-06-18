Хорошая работа, ребята, больше огня, – командующий Воздушными силами о "хлопке" на Юге

Утром 18 июня оккупированные территории Херсонщины посетил "хлопок". Попадания в позиции захватчиков подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

Так, детонация российских боеприпасов произошла в Геническом районе. Кроме того, взрывы раздавались в Лазурном и Скадовске.

Смотрите также В оккупированных Скадовске, Лазурном и Геническе прогремели мощные взрывы

В Воздушных силах отреагировали на "хлопок"

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал кадры, на которых видна детонация вражеских снарядов после "хлопка" на оккупированном Юге.

Хорошая работа, ребята! Больше огня!

– написал он.

"Хлопок" в оккупированной Херсонской области: смотрите видео

По предварительной информации, удар был нанесен по железнодорожной станции "Партизаны", где разгружался российский склад с боеприпасами. Местные паблики говорят, что есть много погибших среди террористов.

Городской глава Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что оккупанты поселка Рыково возле Геническа "мощно курят" уже пять часов подряд.

Сегодня в 4 утра что-то произошло на захваченном элеваторе, который враг превратил в военную базу. Детонирует до сих пор. Россияне думали спрятаться в десятках километров от линии фронта, но "хлопок" расцветает даже в глубоком тылу,

– заявил мэр.

Что этому предшествовало

Утром 18 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в Партизанах есть попадание на территорию элеватора. По словам местных жителей, там был большой склад боеприпасов оккупантов. В результате этого началась детонация.

Активист Сергей Стерненко отметил, что было "очень хорошее попадание", детонирует уже несколько часов и это слышно на большое расстояние.

Также взрывы прогремели во временно оккупированном Скадовске. Российские пропагандисты уже успели заявить, что в Скадовске якобы работает ПВО.

По данным пропагандистов, над городом раздалось по меньшей мере шесть взрывов. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Кроме этого, сообщалось о взрывах в Лазурном и Рыково Херсонской области. В последнем – есть попадание по складу боеприпасов оккупантов. Детонация продолжается до сих пор.