"Хорошее воскресное утро": в Донецкой области десантники со "Стугны" уничтожают танки врага

Украинские защитники продолжают наносить российскому врагу сокрушительные потери. В частности, за утро 1 мая они уничтожили кучу вражеской техники.

Один из сокрушительных ударов по российскому танку был нанесен в Донецкой области. Соответствующее видео было опубликовано Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

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ВСУ продолжает уничтожать танки России с ПТРК "Стугна-П"

Так, украинские десантники с помощью отечественного противотанкового комплекса "Стугна-П" без перерыва на выходные уничтожают российские танки.

Красивый, а главное, точный удар нанесли наши герои из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Хорошее воскресное утро! #єТАНЧИК В Донецкой области десантники из ПТРК "Стугна-П" уничтожают российские танки без выходных! Победим!

– подписали видео в Генштабе.

Как десантники со "Стугны" уничтожают вражескую технику: смотрите видео

Потери врага за сутки: коротко

Украинские воины умело владеют не только отечественными ПЗРК, но и успешно справились с работой со "Стингерами". В частности, враг остался без еще двух штурмовиков Су-25 именно благодаря удачной работе с этими переносными ракетными комплексами, которые нам предоставляют партнеры.

Масштабным наступлением в зоне ООС россияне успешно достигают только одной цели – ликвидации своего личного состава и техники.

На Луганском направлении ситуация аналогичная – ВСУ разбили врага и традиционно оставили от его техники только кучу обгоревшего металлолома.

На Харьковском направлении успех оккупантам может только сниться. Пункт управления, танки, личный состав – и это еще не все, от чего украинские защитники избавили врага.

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