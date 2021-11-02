Хорошие издания объединяют страну: итоги проекта "30 знаковых книг нашей Независимости"

На днях завершилась масштабная всеукраинская информационно-просветительская акция "30 знаковых книг нашей Независимости". В ней приняли участие 34 797 украинцев, которые отдали за разные книги 267 815 голосов .

Больше всего голосов набрали издание Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" – 9535, "Триста поэзий" и "Записки украинского самасшедшего" Лины Костенко – 8233 и 8086 голосов соответственно. Следующие в списке – "Черный ворон" Василия Шкляра – 6732 и "Азбука" Ивана Малковича – 6343.

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От некоторых издательств в список знаковых попали сразу несколько книг: шесть из них вышли в издательстве "Клуб семейного досуга", четыре – в "А-ба-ба-га-ла-ма-га", четыре – в "Фолио" и две – в "Издательстве Старого Льва". Некоторые из издательств, чьи книги стали знаковыми за годы независимости Украины, прекратили свою деятельность, в частности "Факт" и "Согласие", которые издали книги Оксаны Забужко "Notre Dame d'ukraine: Украинка в конфликте мифологий" (19 место) и "Полевые исследования украинского секса" (12-е), а также "Издательский союз Просвита", издала полное собрание сочинений Василия Стуса в 6 томах (13-е).



Иван Малкович, Владимир Вятрович, Андрей Кокотюха и Вахтанг Кипиани позируют для фотографов / Фото: Виктор Чеботарьев

"30 знаковых книг нашей Независимости":

полный список

"Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР", Вахтанг Кипиани (Vivat) "Триста поезий", Лина Костенко ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") "Записки украинского сумасшедшего", Лина Костенко ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") "Черный ворон" Василий Шкляр ("Клуб семейного досуга") "Азбука", Иван Малкович ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") "Украина: История", Орест Субтельный ("Лыбидь") "Сладкая Даруся", Мария Матиос ("Пирамида") "Ворошиловград", Сергей Жадан ("Фолио") "Век Якова", Владимир Лис ("Клуб семейного досуга") "Ukrainer. Страна изнутри", Богдан Логвиненко ("Издательство Старого Льва") "Антология украинской поэзии ХХ века: от Тычины до Жадана", ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") "Полевые исследования украинского секса", Оксана Забужко ("Согласие") Полное собрание сочинений Василия Стуса в 6 томах "Интернат", Сергей Жадан (Meridian Czernowitz) Собрание сочинений Леси Украинки в 14 томах "Украина. История с грифом "Секретно", Владимир Вятрович ("Клуб семейного досуга") "Доця", Тамара Гориха Зерна ("Белка") Полное собрание сочинений Тараса Шевченко ("Научная мысль") "Notre Dame d'ukraine: Украинка в конфликте мифологий", Оксана Забужко ("Факт") "Феликс Австрия", София Андрухович ( "Издательство Старого Льва") "Танго смерти", Юрий Винничук ("Фолио") "Гамлет, или Феномен датского кацапизма", Лесь Подервянский ("Фолио") "Иловайск", Евгений Положий ("Фолио") "Летопись", Самойло Величко ("Клио") "Врата Европы", Сергей Плохий ("Клуб семейного досуга") "Село не люди" Люко Дашвар ("Клуб семейного досуга") "Украинки в Гулаге. Выжить значит победить", Оксана Кись (Институт народоведения НАН) "Червоный", Андрей Кокотюха ("Клуб семейного досуга") "Очерк истории Украины. Формирование модерной нации XIX-XX века", Ярослав Грицак ("Генеза") "Московиада", Юрий Андрухович ("Лилея-НВ")



Церемония объявления топ-30 книг / Фото: Виктор Чеботарьев

Читайте украинские книги украинских авторов

Лично я абсолютно согласен с таким топ-30. Подобные конкурсы крайне весомые для продвижения чтения. Они фокусируют внимание на украинской книге, украинских авторах. Хочу верить, что большинство из списка 30-ти войдут в план обязательного прочтения каждым украинцем. Потому что знакомство с ними однозначно даст толчок читать украинскую книгу украинского автора еще больше, – прокомментировал итоги голосования министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Мы впервые проводим такую амбициозную и масштабную акцию, направленную на определение наиболее знаковых книг нашей Независимости, – сказала после объявления результатов проекта директор Украинского института книги Александра Коваль. – Для нас очень важно отметить издания, которые получили мощный общественный резонанс и внесли вклад в формирование национальной идентичности".



Александра Коваль и Андрей Кокотюха / Фото: Виктор Чеботарьев

Руководительница УИК добавила:

Настоящим событием является то, что голосами многих украинцев в топ-30 попали три полных издания произведений наших классиков: Василия Стуса (1994 года) – на 13 месте, Леси Украинки (2021) – на 15-м и Тараса Шевченко (2001) – на 18-ом. Результаты голосования свидетельствуют о зрелости выбора украинцев, принявших участие в голосовании и о том, что хорошие книги объединяют страну. Будем развивать эту акцию в последующие годы.

"30 знаковых книг нашей Независимости": итоги – смотрите видео

Как происходило определение знаковых книг?

Организаторы так определили цель проекта "30 знаковых книг нашей Независимости" – отметить самые масштабные достижения украинской нации за историю ее независимости и переосмыслить украинскую литературу и книжный опыт независимой Украины.

Длинный список из 100 наименований знаковых книг сформировали эксперты книгоиздательской отрасли, литературоведы, переводчики, историки литературы вместе с УИК. Среди экспертов, принявших участие в формировании списка, – Тамара Гундорова, Татьяна Трофименко, Ростислав Семкив, Николай Рябчук, София Челяк, Ростислав Мельников, Дарья Бадьер, Елена Гусейнова, Таня Стус, Мирослава Прихода, Богдана Неборак, Ярослава Стриха, Ольга Герасимьюк и другие.



Иван Малкович / Фото: Виктор Чеботарьев

В длинный список попали те издания, которые вызвали общественный резонанс, способствовали пониманию истории Украины, создавали национальную идентичность, объединяли всю Украину и формировали имидж страны за рубежом благодаря высокому качеству и актуальности. Особенностью списка стало то, что в него вошли художественные, научно-популярные и детские издания.

На втором, финальном этапе голосования все желающие украинцы могли выбрать из длинного списка произвольное количество книг – от 1 до 30-ти и проголосовать за них как за знаковые книги нашей Независимости.

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