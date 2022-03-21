Хорошо, что направление ветра было не в сторону Сум – последствия были бы плохие, – Живицкий

21 марта, около 04:30 оккупанты попали в одну из цистерн с аммиаком на "Сумыхимпроме". Если бы направление ветра было в сторону Сум, убежден глава Сумской ОВА, последствия были бы плачевными.

Об этом Дмитрий Живицкий рассказал в эфире канала "Рада". Он отметил, что больше всего пострадало село Новоселица, передает 24 канал.

Читайте также Утечка на "Сумыхимпром" произошла в результате российских обстрелов: угрозы населению нет

Направление ветра спасло много людей

Глава Сумской ОВА подчеркнул, что направление ветра было от города Сумы. А наибольшее поражение было в селе Новоселица Верхнесыворотской территориальной общины. Он добавил, что завод "Сумыхимпром" так расположен, что "роза ветров" на 90% идет от областного центра.

Если бы направление ветра было в сторону областного центра, то последствия для людей, для мирного населения были бы гораздо хуже. Могло бы быть поражение большого количества людей,

– подчеркнул он.

Отметим, что по состоянию на 07:49 спасателям удалось ликвидировать утечку аммиака на предприятии.

Дмитрий Живицкий добавил, что аммиак обладает свойством подниматься вверх. Под давлением он превращается в газ, а затем газовоздушная смесь ветром разносится вокруг.

Также глава Сумской ОВА отметил, что в настоящее время завод не работает. Он только вырабатывает тот аммиак, который остался до начала российской агрессии.

Следует понимать также, что вокруг завода в течение последней недели велись обстрелы. Оккупанты наносили удары как артиллерийскими снарядами, так и "Градами".

К теме – В результате российского обстрела произошла утечка аммиака на "Сумыхимпроме" – смотрите видео: