Хорошо отношусь к дешевым подаркам, – Разумков об отставке накануне дня рождения

Дмитрий Разумков заявил, что абсолютно нормально относится к отставке с поста председателя Верховной Рады, которая может состояться накануне его дня рождения.

Об этом народный депутат сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Хорошо отношусь к подаркам"

Действительно, это (отставка – 24 канал) будет происходить накануне моего дня рождения. Я хорошо отношусь к подаркам, особенно к дешевым,

– сказал спикер.

"Если мы говорим о подарках на день рождения, смотрите, я абсолютно нормально к этому отношусь, могли бы и 8 октября проголосовать, тоже было бы неплохо", – добавил Дмитрий Разумков.

Отставка Разумкова: что известно

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 30 сентября сообщил, что фракция "Слуги народа" инициировала его отставку.

Давид Арахамия поручил выдать подписные листы для отзыва спикера.

Собрали необходимое количество голосов, чтобы начать отзыв Дмитрия Разумкова с должности 4 октября. В тот же день и запустили процедуру.

Сам Разумков заявил, что это невозможно сделать в течение 4–8 октября. Мол, должна состояться проверка подписей, а регламент уже согласован.