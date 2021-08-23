В Хорватии готовы поделиться опытом деоккупации с Украиной, – премьер

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович обратил внимание на успешный опыт собственной страны по возврату оккупированных территорий мирным путем. В то же время он выразил готовность своей страны делиться им с Украиной.

Об этом Андрей Пленкович сказал в своем выступлении на саммите Крымской платформы 23 августа. Он отметил, что Хорватия хорошо знает, насколько сложно жить в условиях продолжающегося конфликта и когда часть территории оккупирована.

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"У нас есть очень хороший опыт мирной реинтеграции Подунавья, которая положила конец оккупации части территории нашей страны в 1998 году через успешную миротворческую миссию ООН, вероятно, самую успешную в Европе за последние 70 лет. Мы готовы предложить вам всю необходимую помощь для применения такой модели", – отметил Пленкович.

Во время своего выступления премьер Хорватии на украинском языке заявил, что его государство имеет непоколебимое утверждение: Крым – это Украина.

Кроме того, на саммите президент Латвии напомнил о 50-летней оккупации своей страны. Он отметил, что Крым должен оставаться в числе приоритетных вопросов в международной повестке дня, как и усилия по реинтеграции ОРДЛО.

Саммит Крымской платформы в Киеве: коротко

Первый саммит Крымской платформы состоялся в Киеве 23 августа. К нему присоединились чиновники самых высоких рангов из более чем 40 стран мира.

Саммит будет состоять из 4 тематических панелей – непризнание попытки оккупации Крыма и пути реинтеграции полуострова через права человека в частности.

Декларацию, которая четко фиксирует непризнание оккупации Крыма Россией, одобрили 46 международных делегаций.