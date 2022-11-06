Хотел дойти до Киева, а умер в Костроме: в "Полигоне" погиб наемник, воевавший против Украины

6 ноября 2022 , 18:00
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Источник:

телеграм Дениса Казанского

Масштабный пожар в российском городе Кострома вспыхнул ночью 5 ноября. В кафе "Полигон" погибли по меньшей мере 15 человек. Среди них и наемник, воевавший против нашего государства.

В результате пожара в кафе "Полигон" в Костроме погиб российский наемник Александр Редников. Это подтвердили и сами россияне.

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Что известно о погибшем в Костроме наемнике

Россиянин Редников воевал на Донбассе еще с 2015 года. Его "боевой товарищ" в соцсетях рассказал, что оккупант получил ранения, поэтому проходил лечение в Костроме. Ночью 5 ноября Редников якобы проезжал мимо "Полигона" и увидел пожар. Так что погиб, якобы когда помогал спасать людей.

На смерть российского наемника отреагировал вынужденный переселенец из Донецка, журналист и блогер Денис Казанский.

Тот случай, когда хотел дойти до Киева и воевать с бандеровцами, но тебя сжег в Костроме бухой русский солдат,
– отметил Казанский.


Российский наемник погиб во время пожара в Костроме / Скриншот с телеграма Дениса Казанского

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Что известно о пожаре в Костроме

  • Пожар в кафе "Полигон" в российском городе Кострома вспыхнул около 2:37 ночи 5 ноября.
  • Огонь охватил 3,5 тысяч квадратных метров. Из кафе эвакуировали 250 человек. Еще 15 человек вывели из соседнего дома.
  • Локализовать пожар смогли только через два часа. Тушение осложнялось тем, что была угроза обрушения кровли. Ранг пожара повысили до третьего.
  • Местные телеграм-каналы сообщили, что один из посетителей запустил ракетницу в "Полигоне" после конфликта. Впрочем, по другой версии, подозреваемый несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы.
  • По подозрению в поджоге задержан российский военный. Кстати, он только недавно вернулся с войны против Украины.
  • По неподтвержденной информации, речь идет о 23-летнем военнослужащем Станиславе Ионкине.
  • В соцсетях обнародовали видео первых минут пожара в Костроме. На обнародованных кадрах слышны сильные крики, паника и видна давка людей. Большинство посетителей находились в состоянии алкогольного опьянения и мешали спасателям.
  • В результате пожара в Костроме погибли по меньшей мере 15 человек. Кстати, ранее росСМИ сообщили, что в травмпункт обратились около 60 человек.
  • Кстати, "Полигон" принадлежит местному депутату областной думы от "Единой России" Ихтияру Мирзоеву.

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Автор: Юлія Лобурак