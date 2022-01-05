Хотел украсть посылку с дорогой цепочкой –17-летний юноша напал на работницу почты

В отделении "Новой почты" в Хмельницкой области злоумышленник напал на работницу. Муж пришел получать посылку и распилил слезоточивый газ к девушке-оператору отделения.

После нападения преступник забрал посылку с золотой цепочкой. Украшение стоит 54 тысяч гривен.

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Молодой человек признался в преступлении

Потерпевшая работница почты получила химические ожоги лица. В то же время, правоохранителям удалось разоблачить и задержать 17-летнего злоумышленника.

Молодой человек признался в содеянном. Ему сообщили о подозрении в деле о разбое с целью завладеть чужим имуществом, совершив насилие.

Случаи ограбления в Украине

22-летнего мужчину подозревают в том, что он якобы ограбил отделение почты в селе Большой Дальник в Одесской области, а впоследствии сопротивлялся при задержании.

В Луцке злоумышленник ограбил 25-летнего водителя такси. Нападающий применял перцовый баллончик и забрал у пострадавшего мобильный телефон iPhone, который стоит более 4 тысяч гривен.

В Одессе мужчина пришел к диспетчерской станции и дерзко ограбил женщину, которая там работает. Для этого он воспользовался газовым баллончиком.

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Полный пост полиции в телеграме

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ НА РАБОТНИКА "НОВОЙ ПОЧТЫ" –

Операторы задержали негодяя

В полицию в Хмельницкой области поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина во время получения почтового отправления применил баллончик с раздражающе-слезоточивым газом в отношении девушки, работающей оператором отделения «Новой почты», после чего завладел посылкой, в которой находилась золотая цепочка, стоимость которой 54 тысячи гривен.

Потерпевшая получила химические ожоги кожи лица.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции Каменец-Подольского районного управления полиции совместно с управлением уголовного розыска ГУНП в Хмельницкой области разоблачили и задержали 17-летнего парня.

В настоящее время негодяй в содеянном признается, он уже поставлен в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Украины.