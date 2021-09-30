Хотел выбросить взятку в окно: на Сумщине задержали сотрудника ГСЧС
Источник:ГБР
Начальник одного из городских районных отделов ГСЧС в Сумской области требовал взятки у местного предпринимателя – за возможность беспрепятственно вести бизнес. Когда спасатель понял, что за передачей денег следят правоохранителей, то попытался от них избавиться, выбросив в окно.
Предприниматель планировал открыть собственный магазин. Начальник отдела ГСЧС обещал не создавать ему проблем со специальными проверками. Эту "услугу" он оценил в тысячу долларов.
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Мужчина понял, что за ним следят правоохранители
29 сентября мужчина принес взятку и даже передал его ГСЧС-нику. Однако чиновник понял, что за процессом следят правоохранители и решил быстренько избавиться от доказательств.
Взяточник выбросил деньги в окно туалета
Взяточник побежал в туалет и выбросил доллары в окно, еще и успел помыть руки – чтобы на них не было следов. Однако, несмотря на скорость реакции, руководителю отдела не повезло: все деньги изъяли, а любителя быстро и легко заработать задержали.
Задержанному готовят подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. За взяточничество он может оказаться за решеткой на 10 лет – еще и с конфискацией имущества.
Коротко о скандалах со взятками в Украине:
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