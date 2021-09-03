Хотела объехать ежа: суд арестовал водителя, автомобиль которой раздавил маму троих детей
Источник:Суспільне
В Кировоградской области ночью 1 сентября произошло смертельное ДТП, в результате аварии погибла 27-летняя мать троих детей. Водитель рассказывает, что хотела объехать ежа и не помнит, как выехала на тротуар, где не заметила пешехода.
ДТП произошло около 4 утра в городе Светловодск Кировоградской области. Водитель автомобиля Mazda выехала с проезжей части на пешеходную дорожку.
Напомним На Кировоградщине на тротуаре автомобиль сбил девушку
"Скорость 60 километров в час, пешеходов не видела"
2 сентября в Кропивницком суде женщине, которая была за рулем, выбирали меру пресечения. Водитель была с загипсованной ногой и в инвалидной коляске.
Подозреваемая Татьяна Вишневская рассказала суду, что раскаивается. Рассказала, что ехала со скоростью 60 километров в час и не видела пешехода.
Я не хотела, чтобы так получилось. На моей стороне движения ежик перебегал дорогу. Я хотела его объехать. Выехал на встречную полосу, там не было машин. Услышала звук, словно хлопок, и дальше – нижняя часть тела зажата автомобилем, верхняя – влетела в стекло ...
– рассказала женщина.
Защита просила для нее меру пресечения в виде домашнего ареста. Мол, у нее травма голени со смещением.
Впрочем, суд избрал для нее содержания под стражей на два месяца – до 30 октября включительно. Женщине также назначили альтернативную меру – залог 340 тысяч 500 гривен.
Погибла мать троих детей
Травмированную на тротуаре женщину привезли в Светловодскую центральную районную больницу. Главный врач Юрий Котенко сказал, что она умерла в больнице от полученных травм. У нее, по словам врача, остались трое детей. В аварии пострадали и другие люди.
У еще двух участников ДТП сотрясение мозга, закрытые черепно-мозговые травмы. У мужчины еще травма волосистой части головы, а у женщины – травма нижней конечности. Их состояние не вызывает беспокойства,
– рассказал он.
ДТП в Светловодске: главное
- Авария произошла ориентировочно в 4 утра 1 сентября.
- Синяя Mazda сбила женщину на тротуаре, врезалась в стену торгового центра.
- В аварии погибла 27-летняя местная жительница.
- После этого автомобиль отбросило. Его забрали в Кропивницкий для проведения экспертизы, чтобы определить, был ли он исправен.