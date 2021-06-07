Россия хотела показать, кто тут хозяин, – Зеленский об эскалации на границе

Президент Украины убежден, что Россия создала напряжение на границах Украины для того, чтобы показать нам и странам Запада, "кто здесь хозяин". Однако Киев поступил в этой ситуации сдержанно и грамотно.

Владимир Зеленский дал интервью американскому порталу AXIOS 4 июня, но опубликовали его только 7 числа. В разговоре президент Украины вспомнил и о ситуации на границах, где Россия все еще держит значительное количество войск.

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Эскалация со стороны России – это психологическое давление

У Зеленского спросили, как он оценивает активизацию России на украинских границах.

Это больше похоже на серьезное психологическое давление своего рода: показать, кто тут хозяин, кто контролирует границы. Что если что-то "неправильное" пойдет от Запада, то "мы всегда готовы",

– сказал президент Украины.

И добавил: "Вот о чем эта ситуация. В какой Украина демонстрирует сдержанность, не реагируя на любые провокации".

В момент эскалации мир поддержал Украину

Владимир Зеленский отдельно подчеркнул, что когда Россия начала наращивать военную мощь у границ Украины, демократический мир совместно выступил на стороне Украины.

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"Хотел бы добавить, что и Европа, и США в момент эскалации продемонстрировали единство. Когда был первоначальный сбор войск России, Запад сделал достаточно сильные заявления", – рассказал глава государства.

Это не пересылка войск, однако – это было значительное давление на Россию. Я считаю, что это было очень важно для Украины, для безопасности Украины,

– подытожил Владимир Зеленский.

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