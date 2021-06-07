Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському порталу AXIOS 4 червня, та опублікували його тільки 7 числа. У розмові президент України згадав і про ситуацію на кордонах, де Росія все ще тримає значну кількість військ.

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Ескалація з боку Росії – це психологічний тиск

У Зеленського запитали, як він оцінює активізацію Росії на українських кордонах.

Це більше схоже на серйозний психологічний тиск свого роду: показати, хто тут господар, хто контролює кордони. Що якщо щось "неправильне" йде від Заходу, то "ми завжди готові",

– сказав президент України.

І додав: "Ось про що ця ситуація. У якій Україна демонструє стриманість, не реагуючи на будь-які провокації".

У момент ескалації світ підтримав Україну

Володимир Зеленський окремо наголосив, що коли Росія почала нарощувати військову потужність біля кордонів України, демократичний світ спільно виступив на боці України.

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"Хотів би додати, що і Європа, і США у момент ескалації продемонстрували єдність. Коли було первинне збирання військ Росією, Захід зробив досить сильні заяви", – розповів глава держави.

Це не пересилання військ, однак – це був значний тиск на Росію. Я вважаю, що це було дуже важливо для України, для безпеки України,

– підсумував Володимир Зеленський.

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