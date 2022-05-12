Хотели посеять хаос и панику: СБУ предотвратила теракт в Запорожье и поймала диверсанта

Служба безопасности помешала жителю Днепра совершить теракт. Мужчина планировал устроить взрыв в центральной части Запорожья.

О задержании диверсанта сообщили в пресс-службе СБУ. Им оказался 56-летний житель Днепра.

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Мужчина спланировал взрыв в центральной части города

Он хотел посеять хаос и панику в Запорожье и для этого спланировал преступление на объекте массового скопления людей в центре города,

– отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Взрывное устройство диверсант изготовил самостоятельно и замаскировал его под костыль. В его полость он вмонтировал пиропатрон – взрывчатку, а также начинил ее гвоздями и болтами.

Диверсант хотел сбить с толку спецслужбы

Задержанный пытался сбить с толку украинские спецслужбы, чтобы они не вышли на его след. За 2 дня до запланированного теракта он прибыл в Запорожье из западных областей.

Мужчину задержали в "подпольном" помещении, а взрывчатку обезвредили саперы. Сейчас продолжаются следственные действия, потенциального террориста допрашивают.

В СБУ отрабатывают версию о причастности к планированию преступления российских спецслужб.

Между тем На Запорожье украинские защитники обезвредили 49 оккупантов и почти 20 единиц вражеской техники

В Запорожье 12 мая был "прилет" вражеской ракеты

Отметим, что утром 12 мая в Запорожье раздался мощный взрыв. По информации властей, в город враг попал крылатой ракетой. Сразу после "прилета" вспыхнул пожар.

Также в области враги начали глушить мобильную связь. Вероятно, они это делают для того, чтобы ВСУ не узнали перемещения российских войск.