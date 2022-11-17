Хотели прорваться на восточных окраинах Бахмута: как ВСУ ликвидировали взвод врага

Вооруженные Силы Украины успешно отработали по врагу в районе Бахмута. Именно поэтому почти весь взвод русских наемников погиб на войне в Украине.

Соответствующую информацию на брифинге 17 ноября рассказал начальник службы Департамента планирования по применению Главного управления Нацгвардии Александр Мудренко. По его словам, враг продолжает попытки наступления в Славянском, Северском и Донецком направлениях.

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Как россияне потеряли личный состав под Бахмутом

Наемники из состава частных военных компаний пытались штурмом прорвать позиции наших подразделений на восточной окраине Бахмута. Но все усилия были напрасны,

– рассказал Мудренко.

Полковник объяснил, что военные бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко дали врагу достойный отпор. В результате боев оккупанты:

потеряли почти целый взвод;

получили почти всю роту раненых.

Кроме того, при попытке штурма врагов, Славянский полк Нацгвардии взял в плен 3 наемников террористической организации так называемой квазиреспублики на Донбассе.

Огромные потери врага: основное

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что русских наемников на Запорожье извлекали из-под завалов школы. Это следствие взрывов в поселке Михайловка Васильевского района Запорожской области.

Кроме того, кадры уничтожения оккупантов показала 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского. На видео заметно, как многие враги погибли у черных мешков с трупами россиян.

Только за минувшие сутки 16 ноября враг потерял 400 единиц личного состава. С 24 февраля – уже 83 110 захватчиков.

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