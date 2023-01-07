Хотели заморозить Украину, но вернулось бумерангом: в центральную Россию пришли сильные морозы
С начала нового 2023 года в Украине наблюдается совсем не зимняя погода. В России же на улицу страшно высунуть нос.
Так, по центральным регионам страны-террористки, постоянно уничтожающей украинскую критическую инфраструктуру и угрожающей холодами миру, ударили безумные "минусы". Об этом сообщили российские СМИ, пишет 24 канал.
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"А зима будет большая"
Так, в ряде регионов Центральной России 8 и 9 января морозы ожидаются от -20 до -35 градусов. Такой "холод собачий" будет в:
- Владимирской,
- Тверской,
- Ивановской,
- Костромской,
- Рязанской,
- Смоленской,
- Ярославской,
- Белгородской,
- Брянской,
- Воронежской,
- Калужской,
- Курской,
- Липецкой,
- Орловской,
- Тамбовской,
- Тульской областях
Из-за такой погоды в Ярославле, например, отменяют уроки в школах для учащихся первых – четвертых классов, а для учащихся пятых – одиннадцатых классов ввели режим свободного посещения.
Также холодные ночи фиксируют и в столице страны-агрессорки. Там до 6 утра температура опускается до минус 23 градусов.
Проблемы из-за морозов
Из-за таких холодов начинаются у россиян и проблемы. Например, в Нижегородской области ночью застрял на трассе экскурсионный автобус. И не из-за метели, а из-за того, что у него замерзло топливо.
Так что суровый климат ночью пришлось переживать 56 пассажирам, среди которых было 26 детей. По предварительной информации, никто не пострадал.
Как Россия угрожала замерзанием миру
- Пугать холодной зимой Россия взялась еще в начале осени. Тогда "Газпром" снял ролик, в котором использовали кадры из Красноярска – города-миллионника России, который вообще никогда не был газифицирован.
- Примечательно также, что этот ролик был снят под песню Юрия Визбора "А зима будет большая". Однако смысл композиции подменили – буквально на противоположный. Ведь и в оригинальных стихах Визбора, и в перепеве его внучки есть строчки "плачет синяя Россия". Иронически можно сказать, что они сами же навлекли на себя беду.
- Пугали Европу в России и в начале зимы. Как всегда – нелепо. Для этого сняли очередной пропагандистский ролик, чтобы продемонстрировать, что ждет Европу за отказ от российских энергоресурсов. На нем родители дарят на Рождество девочке хомячка, из которого впоследствии из-за холода и голода вынуждены были приготовить уху.