Хотели запугать украинцев, – экс-работник СБУ о кибератаке на правительственные сайты
Источник:24 канал
Ряд сайтов государственных органов подвергся кибератакам, о злоумышленниках до сих пор ничего не известно. В то же время намерением хакеров могла быть провокация украинцев.
Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший сотрудник Службы безопасности и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, за соответствующими кибератаками может стоять любой желающий.
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Хакеры пытаются спровоцировать недоверие, – Ступак
Иван Ступак предположил, что речь может идти как о киберхулиганах, которые пытаются попробовать себя в киберсфере, так и о России. Сейчас необходимы следственные действия.
Эта атака была рассчитана на внутреннего пользователя, то есть на граждан Украины. Поскольку таким образом пытаются запугать.
Хакеры пытаются спровоцировать недоверие украинцев к государству. То есть это попытка расшатывания общества, отметил экс-работник СБУ.
"Расследование требует тесной кооперации между всеми правоохранительными органами Украины, а также международной кооперации", – сказал Иван Ступак.
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Эксперт добавил, что международное общество может участвовать в расследовании таких атак, поскольку Евросоюз и США имеют больше технологий, которые могут помочь установить место базирования хакеров и идентифицировать их лично.
Ступак о кибератаке на украинские правительственные сайты: смотрите видео
Кибератака на украинские правительственные сайты: кратко
- В Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная кибератака на правительственные сайты. В частности, не работали сайты Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина и Дии.
- На государственных сайтах злоумышленники оставили сообщение с угрозами, адресованное украинцам. Сайты стали недоступными.
- Хакеры утверждали, что украли личные данные украинцев и загрузили их в сеть. Однако министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности.