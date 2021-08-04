Хотим понять, что заставило ветерана АТО пойти с гранатой в правительство, – Монастырский

Ветерану войны, который с гранатой пытался захватили Кабинет Министров, назначили психиатрическую экспертизу. Правоохранители проведут относительно него следственные действия.

Ветераны не могут нарушать закон

Министр внутренних дел Денис Монастырский подчеркнул, что никто не имеет права нарушать закон. Защитники Украины – не исключение.

Рекомендуем Ветеран АТО Владимир Прохнич: что известно о мужчине, который захватил здание правительства

Во время следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с Россией, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства,

– заявил чиновник.

Он подчеркнул, что граната в руках ветерана была боевой. В случае подрыва могли погибнуть и травмироваться люди.

Монастырский похвалил стражей порядка, которые принимали участие в спецоперации. Кроме того, он поблагодарил друга нападающего Василия, который сделал все для того, чтобы нападающий сложил оружие.

Коротко о захвате Кабмина