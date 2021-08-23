Хотим поставить Россию на место, – США на Крымской платформе

США намерены поставить Россию на место. Вашингтон вместе с Украиной осуждает незаконную оккупацию Крыма.

С таким заявлением выступила министр энергетики США Дженнифер Гренгольм на саммите Крымской платформы. Гренгольм заявила о поддержке Украины от имени президента США Джо Байдена. Она добавила, что Соединенные Штаты гордятся тем, что на протяжении 30 лет были вместе с Украиной.

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Министр энергетики США отметила, что государство поддерживает борьбу Украины с агрессией России, и добавила – Вашингтон предоставил уже 4,9 миллиона долларов помощи Украине.

Мы будем оказывать поддержку ВСУ, в частности по защитному оружию и оборудованию, для разрешения конфликта. Мы хотим поставить Россию на ее место и мы хотим добиться прекращения ее вмешательства на Востоке Украины и в Крыму,

– заявила Гренгольм.

Саммит Крымской платформы: коротко

Крымская платформа является первой международной площадкой для обсуждения деоккупации и реинтеграции Крыма.

Первый в истории саммит Крымской платформы состоялся 23 августа в Киеве. К мероприятию присоединились чиновники самых высоких рангов из более 40 стран мира.

Евросоюз в дальнейшем не планирует признавать аннексию Крыма. Шарль Мишель, председатель Евросовета призвал Кремль остановить насильственную интеграцию полуострова.

Территориальную целостность Украины продолжает поддерживать и Германия. Министр по экономическим вопросам и энергетике Петер Альтмайер подчеркнул, что в будущем Германия продолжит придерживаться политики санкции против России.

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шелленберг заявил, что оккупация Крыма несет угрозу для всей Европы.