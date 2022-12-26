Хотят испортить праздники: ВСУ предупредили, что Россия готовит массированную атаку на Новый год

Россия готовится к новой массированной атаке по территории Украины. Угроза ракетных обстрелов сохраняется с Черного моря, где оккупанты держат "Калибры".

Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она рассказала, что в Черном море происходит передвижение кораблей-ракетоносителей. В настоящее время их суммарный залп "Калибров" составляет 16 ракет.

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Россия будет атаковать энергосистему Украины

Гуменюк отметила, что один из российских надводных ракетоносителей заведен в пункт базирования. Она подчеркнула, что это не характеризует общую ситуацию.

Мы знаем, что в море остается фрегат ракетоноситель, мы знаем, что остаются две подводные лодки, это общая сумма ракет – это 16 единиц. И, скорее всего, будут пытаться испортить нам праздники. Надо это осознавать, понимать, что атака будет направлена на объекты критической инфраструктуры, в частности энергетической,

– рассказала спикер ОК "Юг".

Россия получила новые дроны

Гуменюк, в частности, сообщила, что Россия получила дополнительную партию дронов-камикадзе и проводила их испытания в условиях зимнего климата Украины.

Учитывая, что иранцы испытывали дроны в более снисходительном климате, над Черным морем россияне изучали их состояние во время штормового ветра или перепадов температур.

"То, что они используют их массированно, говорит о том, что их используют для истощения сил противовоздушной обороны, когда первые дроны фиксируют и пробуждают противовоздушную оборону, а вторые могут их атаковать", – отметила Гуменюк.