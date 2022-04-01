Хотят катастрофы: россияне специально стреляли по ремонтной базе коммунальщиков Северодонецка

В Северодонецке Луганской области россияне целенаправленно нанесли удар по ремонтной базе коммунальщиков. Глава ОВА подчеркнул, что так враг хочет повлечь за собой катастрофу.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские захватчики стремятся сделать гуманитарную катастрофу.

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Россияне обстреляли ремонтную базу коммунальщиков

Орки умышленно вредят нашим ремонтникам, чтобы те не могли возвращать коммуникации городам,

– отметил Гайдай.

Он рассказал, что оккупанты обстреляли "старые" районы Северодонецка. Они целенаправленно стреляли по ремонтной базе коммунальной службы. В результате атаки там вспыхнул пожар.

На месте работают спасатели.

Под обстрелы также попали жилые дома. Информацию о погибших и раненых уточняют.

Напомним, ранее Гайдай сообщил, что у 20 тысяч жителей Луганской области снова есть доступ к свету. Теперь осталось возобновить поставки воды.

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