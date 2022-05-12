Хотят скрыть правду за ракетными ударами, – Зеленский назвал россиян "трусами"

Стратегическое поражение России в войне против Украины уже очевидно для всего мира. Однако пока у страны-агрессора нет смелости, чтобы признать это.

Об этом заявил Владимир Зеленский в новом видеообращении, сообщает 24 канал.

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"Они (россияне – 24 канал) – трусы и пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что важной задачей для Украины является борьба, пока не будут достигнуты наши цели в этой войне. Важно освободить украинскую землю, людей и гарантировать нашу безопасность.

Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире и даже тем, кто еще продолжает с ними общаться. Просто в России пока нет смелости это признать,

– добавил глава государства.

По словам Владимира Зеленского, есть только 3 инструмента, чтобы заставить Россию освободить временно захваченные украинские территории. В частности, это оружие, санкции и воссоздание российских захватчиков.

Вечернее обращение Зеленского за 12 мая: смотрите видео

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